Star Ocean: Till the End of Time – HD-Remaster angekündigt

Fans alter Rollenspiele aufgepasst! Der PS2-Klassiker Star Ocean: Till the End of Time wird ein HD-Remaster für PS4 erhalten. Dies gab Square Enix heute bekannt.

Zu den neuen Features des Remaster zählen Trophäen sowie das Share Play und eine Remote Play Unterstützung. Leider soll der Titel ausschließlich digital erscheinen, eine physische Version wird es also nicht geben. Des Weiteren soll das JRPG noch dieses Jahr den Weg auf die PS4 finden.

Einen Haken gibt es leider an der Sache dennoch, denn die Ankündigung betrifft erst einmal nur Japan. Ob die HD-Remaster Version von Star Ocean: Till the End of Time auch einen Weg in den Westen findet ist zurzeit noch unklar.