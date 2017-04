Star Ocean 6 – Ist abhängig vom Wunsch der Fans

Im vergangenen Jahr erschien Star Ocean: Integrity and Faithlessness, welches allerdings viel Kritik einstecken musste und dementsprechend auch durchwachsene Verkaufszahlen. Daher fragen sich einige ob Square Enix noch Interesse hat die Reihe mit Star Ocean 6 weiter zu führen.

Wie Produzent Shuichi Kobayashi auf dem japanischen PlayStation Blog betont, wäre es durchaus möglich, dass man in Zukunft ein Star Ocean 6 entwickelt. Allerdings hängt dies ganz vom Wunsch der Fans ab. Sollten also genügend Fans sich ein Star Ocean 6 wünschen, dann wird demnach die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass Square Enix die Reihe weiter führt.

Es bleibt also abzuwarten ob es irgendwann einen weiteren Teil geben wird. Möglicherweise ist Star Ocean: Integrity and Faithlessness nur so ernüchternd ausgefallen weil eine deutsche Übersetzung komplett gefehlt hat.