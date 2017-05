Square Enix – Baut zukünftig auf das Games as Service-Geschäftsmodell

Allem Anschein nach möchte Square Enix wohl in die Fußstapfen von Ubisoft treten, denn Ubisoft folgt schon mehrere Jahre dem Geschäftsmodell Games as Service. Wie CEO Yosuke Matsuda in einer aktuellen Präsentation für Investoren mitteilte, soll dieses Geschäftsmodell zukünftig eine große Rolle im Unternehmen spielen.

„Titel die weltweit erfolgreich wurden, tendieren dazu über das Games as Service-Modell angeboten zu werden und wir glauben, dass dies zukünftig das Mainstream-Modell für Gaming sein wird. Bei der Entwicklung zukünftiger Titel werden wir das Game Design mit dem Gedanken angehen um wiederkehrende Umsatzströme zu generieren.“ so Matsuda.

Die angesprochenen Erfolge beziehen sich auf Titel wie Beispielsweise Bungie’s Destiny oder Ubisoft’s The Division, die beide ebenfalls das Games as Service-Geschäftsmodell verfolgen und somit die Spiele sehr lange am Leben erhalten. Denkbar möglich wäre es, dass Square Enix in Zukunft mehr Multiplayer-Titel entwickeln wird da sich diese für das Geschäftsmodell weitaus besser anbieten und einfacher umzusetzen ist als bei Einzelspieler-Titeln. Immerhin geht es bei dem Geschäftsmodell darum, dass man nach dem Release des Titels, das Spiel noch auf einen längeren Zeitraum am Leben erhält und somit noch weitere Einnahmen garantiert die man dank diversen Download-Erweiterungen und Mikrotransaktionen erzielt.

Vielleicht hat gerade Final Fantasy 15 zu dieser Entscheidung beigetragen, denn mit dem Rollenspiel hat Square Enix den ersten Schritt in die Richtung Games as Service gewagt. Immerhin wird der Titel immer mal wieder mit kleinen Downloadinhalten und regelmäßigen Updates erfolgreich am Leben erhalten.