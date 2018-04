Spyro Reignited Trilogy – Amazon listet die Remaster-Sammlung

In den letzten Tagen haben sich die Vermutungen um eine Remaster-Sammlung der ersten Spyro Titel immer mehr verdichtet. Die Vermutung verdichtet sich noch weiter, denn Amazon Mexiko und Amazon Indien listen eine Remaster-Sammlung des lila Drachen.

Gelistet ist die Sammlung als sogenannte Spyro Reignited Trilogy und nicht wie bisher vermutet als Spyro Treasure Trilogy. Sogar ein Erscheinungsdatum liefert Amazon. So soll die Remaster-Sammlung am 21. September für PS4 und Xbox One erscheinen. Amazon Indien liefert sogar erste Bilder zu dem Titel.

Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch immer aus, dürfte allerdings nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Denn mitlerweile, dürfte es ziemlich sicher sein, dass wir mit einer Spyro Remaster-Sammlung rechnen können.