Spyro Reignited Trilogy – Offiziell angekündigt

Erst kürzlich hat Amazon Mexiko und Amazon Indien bereits die Spyro Reignited Trilogy gelistet, wodurch eine baldige Ankündigung von Activision sicher fest stand. Nun folgt die offizielle Ankündigung noch am heutigen Tage.

Mit einem ersten Trailer wird die Spyro Reignited Trilogy endlich offiziell angekündigt. Die Sammlung wird die ersten drei PSone Abenteuer des lila Drachen beinhalten. Konkret bedeutet dies: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage und Spyro: Year of the Dragon in überarbeiteter Version.

Die Sammlung soll neben verbesserter Grafik auch eine verbesserte Steuerung beinhalten sowie überarbeitete Spieleabschnitte. Erscheinen wird die Sammlung am 21. September 2018 für PS4 und Xbox One.