Spyro Reignited Trilogy – Möglicherweise auch für Switch

Activision hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen und die Spyro Reignited Trilogy offiziell angekündigt, nachdem bereits Amzon die Trilogie listete. Neben einem ersten Trailer, liefert Activision sogar direkt das Erscheinungsdatum.

Demnach erscheint die Remaster-Sammlung der ersten drei Spyro Abenteuer am 21. September 2018. Konkret beinhaltet die Trilogie: Spyro the Dragon, Spyro 2: Rypto’s Rage (in Europa bekannt unter Spyro 2: Gateway to Glimmer) und Spyro: Year of the Dragon.

Bisher wurde die Trilogie nur für PS4 und Xbox One bestätigt, dennoch scheint noch Hoffnung auf eine Switch-Version zu bestehen. Grund zu dieser Annahme liefert Nintendo UK persönlich. Denn kurzzeitig wurde die Spyro Reignited Trilogy für Switch, auf der offiziellen Webseite von Nintendo UK, gelistet. Der Eintrag wurde jedoch schnell wieder entfernt. Ob es sich dabei um einen Fehler oder doch eher um eine versehentlich, verfrühte Bestätigung der Switch-Version handelt, bleibt noch fraglich.