Splatoon 2 – Perla und Marina-Amiibo

Nintendo enthüllt zwei neue Amiibos für den spaßigen Farbshooter Splatoon 2. Um die zwei neuangekündigten Amiibos handelt es sich um niemand geringeres als die Marina und Perla, die beliebten Bandsängerinnen von TentaCool.

Es war abzusehen, dass die beiden Idols früher oder später eine Amiibo erhalten, immerhin sind die beiden Splatoon 2 Charaktere genau so beliebt und gut angekommen wie in Splatoon die Squid-Sisters. In einem kleinen Trailer bekommen wir direkt einen Einblick auf die neuen Amiibos.

Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es noch nicht. Die Amiibos sollen noch dieses Jahr in den Handel kommen. In Nordamerika wird es die beiden auch in einem 2-pack geben. Ob dieses Pack auch in Europa erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten.