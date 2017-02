Halo – Die Entwicklung von Videospielhandlungen – Part 1

Der folgende Text enthält zahlreiche Spoiler für alle bisherigen Spiele des Halo-Franchises. Weiterlesen auf eigene Gefahr.

Videospiele haben einen langen Weg hinter sich seit ihrem ersten Erscheinen. Angefangen mit kleinen Pünktchen und Kanten, existiert nun eine Milliardenindustrie um das Medium. Produkte dieser Industrie erzielen oft riesige kommerzielle Erfolge. Die Produktion selbst kann gut und gerne ein Budget von über 20 Millionen Dollar verpulvern.

Inzwischen umfassen Spiele globale Netzwerke, verbinden Menschen auf der ganzen Welt und erzählen Geschichten, die in keinster Weise dem Medium Buch oder Film unterlegen sind. Die Herstellung eines solchen Werks benötigt entsprechend die Arbeit hunderter Menschen mit verschiedensten Fähigkeiten. Deshalb wird sich der folgende Text mit dieser Entwicklung auseinandersetzen. Wir konzentrieren uns dabei auf die steigende Langlebigkeit, Qualität sowie Komplexität von Stories in Videospielen und verfolgen diese am Beispiel Halo.

Der Release des ersten Teils Halo: Combat Evolved, ursprünglich nur für den PC geplant, brachte das Shootergenre erstmals im großen Umfang auf die Konsolen und revolutionierte dabei die Betrachtungsweise der Konsolen und Multiplayer. Seitdem war das Franchise schon immer einer der Gründe, sich für eine Xbox zu entscheiden. Mit dem Fortschritt des Internets sowie der Einführung von Xbox Live verblieben Halo und seine Nachfolger als manche der meistgespielten Konsolenshooter der letzten 15 Jahre.

Allerdings konnte nicht nur der Multiplayer überzeugen, auch die Handlung konnte mit einer Story faszinieren, die inzwischen unzählige Spiele beinhaltet und ebenfalls ein ganzes Universum mit Büchern, Comics, TV Serien und weiteren Spin-Offs gespawned hat. Folgende Tabelle zeigt alle wichtigen Releases der Halo-Reihe seit seiner Einführung:

Wie zu sehen ist, feierte das Franchise kürzlich erst seinen 15. Geburstag. Dennoch geht die Serie weiter ihren Weg, mit dem anstehenden Release von Halo Wars 2 am 21.02.2017. Es handelt sich zweifelsohne um ein ikonisches Franchise, deshalb eignet sich Halo für eine tiefgreifende Analyse in Bezug auf Charaktere, allgemeine Komplexität der Handlung und den Verbesserungen von Spiel zu Spiel, stellvertretend für das Medium Videospiel.