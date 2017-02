South Park: The Fractured But Whole – Erneut verschoben?

Eines hat das zweite South Park-Spiel von Ubisoft jetzt schon mit seinem Vorgänger gemein: Mehrere Verschiebungen.

Wie im aktuellen Finanzbericht des französischen Studios zu lesen ist, wird für The Fractured But Whole eine Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2017-2018 angesetzt. Da sich das Geschäftsjahr in vielen Unternehmen nicht mit dem eigentlichen Jahr deckt, heißt das in diesem Falle bei Ubi, dass der Titel nach dem 31. März 2017 erscheint, da hier das neue Fiskaljahr beginnt. Wann genau ist im Moment noch offen. Ursprünglich sollte das Spiel nämlich, nach einer ersten Verschiebung, im März 2017 erscheinen. Laut des nun bekannt gewordenen Berichts wird aus diesem Termin wohl auch nichts.

Es bleibt abzuwarten, wann Ubisoft neue Informationen bezüglich des Veröffentlichungsdatums von South Park: The Fractured But Whole bereitstellen wird.