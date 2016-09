Home » News » South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Neue Spielszenen im Video

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Neue Spielszenen im Video Mit South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wird in diesem Jahr ein neues Spiel zur beliebten Serie erscheinen. Auf der PAX West wurde nun ein Video veröffentlicht, das euch neue Elemente aus dem Titel zeigt. Das Video könnt ihr euch nun natürlich selbst anschauen, bevor ihr am 6. Dezember in die Läden rennt und euch das Spiel kauft. South Park The Fractured but Whole Teilen Facebook

Twitter

Google +

StichworteSouth Park The Fractured but Whole