South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – E3 Trailer

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe sollte eigentlich schon längst den Weg auf unsere Festplatten gefunden haben. Nach der letzten Verschiebung wissen wir inzwischen zumindest, dass es am 17. Oktober 2017 endlich soweit ist. Im Zuge der E3 veröffentlichte Ubisoft nun einen neuen Trailer zum Spiel.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist der skandalöse Nachfolger des preisgekrönten South Park™: Der Stab der Wahrheit™. Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Straßen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: Die Coon & Friends mit ihm als ihren Anführer, dem Coon. Die Spieler schlüpfen wieder in die Rolle des „Neuen“, werden Mitglied von Coon & Friends und kämpfen für Ruhm und ihren Platz neben den anderen Kindern.