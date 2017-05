Sony – Termin der E3 Pressekonferenz steht fest

Die E3 rückt langsam aber sicher immer näher. Bald stehen wieder die größten Publisher und Entwickler auf der Bühne, darunter auch Sony. Wie üblich werden hierbei im Rahmen von Pressekonferenzen die kommenden Innovationen, seien es Spiele oder Hardware, vorgestellt.

Der japanische Megakonzern gibt nun den Termin der Konferenz statt. Diese wird gleich der letzjährigen Konferenz am Dienstag in den frühen Morgenstunden um 04:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden. Die Inhalte sind bisher unbekannt, allerdings hat Sony einige heiße Eisen im Ofen, die begierig von der Gaming-Landschaft erwartet werden. Mitunter werden neue Informationen zu den Exklusivspielen Detroit: Become Human, Death Stranding, Days Gone, God of War und The Last Of Us 2 erwartet. Ob und wie viel zu den jeweiligen Titeln verraten wird, sehen wir leider erst ab dem 13.06.2017 bis 15.06.2017, wenn die E3 in Los Angeles seine Pforten öffnet.