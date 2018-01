Sony – Stellt Amiibo ähnliche Figuren vor

Schon seit einiger Zeit können Nintendo-Fans sogenannte Amiibo-Figuren erwerben. Die kleinen Figuren wurden schnell zum Trend und sind durch die limitierte Auflage auch oft sehr vergriffen. Im Laufe der Zeit und dank der Beliebtheit, gesellten sich immer mehr Nintendo-Helden zu dem Figuren-Repertoire dazu und derweil gibt es unzählige dieser Figuren. Die Amiibo-Figuren sind zudem nicht nur schön anzusehen und lässt Sammlerherzen höher schlagen, sondern schalten sie auch in diversen Spielen verschiedene Inhalte frei.

Nun möchte wohl auch Sony in den Trend des Figuren-Geschäfts einsteigen. Sony präsentiert die Totaku Collection, bei denen es sich um lizenzierte Figuren aus dem PlayStation-Universum handelt. Den Anfang sollen zunächst die Figuren zu Crash Bandicoot, Feisar von Wipeout, The Hunter aus Bloodborne, Kratos von God of War, Heihachi aus Tekken, der Sackboy von Little Big Planet und PaRappa the Rapper machen.

Für 14,99 lassen sich die Figuren bei GameStop bereits vorbestellen. Ob noch weitere Figuren folgen werden, ist noch nicht klar und hängt sicherlich auch davon ob, ob die Sony-Figuren genauso beliebt ankommen wie die Amiibo.