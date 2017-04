Sonic Mania – Neuer Gameplay-Trailer

SEGA hat einen neuen Trailer zu Sonic Mania veröffentlicht. Darin haben Sonic, Tails und Knuckles ihren Auftritt. Auch zeigt der Trailer Besonderheiten wie umgekehrte Schwerkraft, um schwierige Stellen im Level zu erreichen.

Sonic Mania kehrt zu den Ursprüngen der Sonic Spiele zurück. Der Grafikstil entspricht dem der ersten Teile von Sonic The Hedgehog ab dem Jahre 1991. Außerdem soll das Gameplay ebenfalls dem von damals in nichts nachstehen. Dennoch sind alle Level neu entwickelt worden, was also spannende Spielstunden verspricht. Des Weiteren verspricht SEGA neben Dr. Eggman auch anspruchsvolle neue Bossgegner. Wir sind gespannt. Das Spiel erscheint im Sommer diesen Jahres für Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und den PC.