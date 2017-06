Sonic Mania – Erscheinungsdatum und neuer Trailer

Vor wenigen Tagen hat Steam bereits das vermeintliche Erscheinungsdatum des 2D-Platformers Sonic Mania geleakt. Die Seite verschwand jedoch schnell wieder aus dem Internet, doch wie sich nun herausstellt war der Leak des Datums korrekt. Mit dem neuen Trailer verkündet Sega nun offiziell das Erscheinungsdatum.

Demnach rollt der blaue Igel tatsächlich ab dem 15. August 2017 über die Bildschirme der PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Mit dem neuen Trailer könnt ihr euch nochmal einen Einblick in den klassischen, zeitlosen Retro-Look verschaffen, der ganz an die guten alten Sonic-Zeiten erinnert.