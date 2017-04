Song of the Deep – Nicht für Switch geplant

Im vergangenen Sommer veröffentlichte Insomniac Games und GameStops Publishing-Label GamesTrust den Titel Song of the Deep. Ein Unterwasser-Abenteuer welches auf Atmosphäre setzt und sich besser verkauft hat als erwartet.

Daher hatten einige die Hoffnung, dass mit den guten Verkaufszahlen der Titel auch den Weg auf weitere Plattformen findet. Genauer hatten einige die Hoffnung auf eine Switch-Umsetzung. Auf Nachfrage eines Twitter-Nutzters, bestätigte Insomniac Games allerdings, dass keine Nintendo Switch Umsetzung geplant sei.

@prwilliford We have no plans for that. — Insomniac Games (@insomniacgames) 30. März 2017

Ob dies sich zukünftig noch ändern wird, bleibt abzuwarten. Somit ist Song of the Deep weiterhin nur für Xbox One, PC und PS4 erhältlich.