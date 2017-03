Sniper Ghost Warrior 3 – Video zum Soundtrack

Videospiele sind heutzutage eine kollektive Leistung von Künstlern verschiedenster Bereiche. Ob kreativer Game Designer oder begabte Musiker, ein gutes Spiel muss die Künste aller Beteiligten vereinen. Manche Soundtracks sind inzwischen ikonisch, so wie zum Beispiel der gregorianische Choral aus Halo. Auch in Sniper Ghost Warrior 3 wurde ein hoher Fokus auf eine gelungene, musikalische Unterstützung gesetzt. Um euch davon zu überzeugen, wird ein kleiner Eindruck der spielbegleitenden Musik in Videoform präsentiert.

Hier seht ihr nicht nur Bilder des bald erscheinenden Spiels, sondern hört den Soundtrack. Musik ist ja bekanntlisch Geschmackssache, deshalb macht ihr euch am besten selbst ein Bild zum Soundtrack:

Sniper Ghost Warrior 3 ist ab dem 25.04.2017 für den PC, die PS4 und Xbox One erhältlich, sowohl in einer Standard als auch einer Season Pass Edition.