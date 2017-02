Sniper Ghost Warrior 3 – Offene Beta

Wer mal einen Blick auf das bald erscheinende Sniper Ghost Warrior 3 werfen möchte, hat ab sofort die perfekte Gelegenheit dazu. CI Games gibt euch die Möglichkeit zwei Level des Spiels rauf und runter zu spielen, solange ihr Lust darauf habt. Die Beta startet heute und ist für alle zugänglich. Lediglich eine Anmeldung muss hierzu auf der offiziellen Website erfolgen. Die beiden Missionen „Blockout“ und „Cut Off“ sollen euch dabei einen gezielten Einblick in den Taktik-Shooter geben, der laut den Entwicklern das Franchise neu definiert. In einer freien Welt dürft ihr euch selbst den Weg zum Ziel suchen und dabei auf diverse Gadgets und Taktiken zurückgreifen. Ob Stealth, Action oder eine gesunde Mischung, die Möglichkeit will euch das Spiel bieten.

Wer Interesse hat, sollte sich jedoch beeilen, denn die Anmeldung muss noch heute erfolgen. Die Beta bleibt spielbar bis zum 05.02.2017, Sniper Ghost Warrior 3 selbst wird am 04.04.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.