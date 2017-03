Sniper Ghost Warrior 3 – Neues Gameplayvideo

Das bald erscheinende Sniper Ghost Warrior 3 scheint ausnahmsweise nach mehreren Verschiebungen planmäßig auf den Release zuzugehen. Immerhin steht nun ein neues Gameplayvideo bereit, dass einen doch sehr abgerundeten Eindruck erweckt.

In besagtem Video ist es unser Ziel eine feindliche Stellung zu infiltrieren und eine Geisel zu retten. Wie bereits bekannt ist, möchten euch die Entwickler von CI Games dabei die Möglichkeit geben selbständig euer Vorgehen zu bestimmen. Ob es geduldiges Stealth-Vorgehen, aggresives Geballere oder eine Mischung der beiden ist, die Wahl gehört dem Spieler.

Wie der Ablauf einer Mission also aussehen mag im fertigen Spiel, ist in dieser Geiselrettung zu sehen.

Sniper Ghost Warrior 3 erscheint am 25.04.2017 für PC, PS4 und Xbox One in einer Standard und Season Pass Edition. Die Inhalte des Passes seht ihr hier.