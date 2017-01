Sniper Ghost Warrior 3 – Inhalte des Season Pass

Kommenden April dürfen wir uns auf das zweite Scharfschützenabenteuer in diesem Jahr freuen. Sniper Ghost Warrior 3 lässt uns mit neuester Technik, absoluter Präzision und taktischem Stealth-Gameplay in die Rolle eines Scharfschützen schlüpfen. Dabei können wir offensiv, schleichend oder geschickt mit unserem zahlreichen Gadgets vorgehen. Wer bisher mit dem Gedanken gespielt hat, sich das Spiel von CI Games zu erwerben, der ist eventuell auch an dem Season Pass interessiert.

Der Season Pass ist erstaunlicherweise kostenlos bei einer Vorbestellung. Folgende zusätzliche Inhalte sind dabei:

Zwei Einzelspieler-Erweiterungen

Zwei Multiplayermaps

Buggy-Fahrzeug

McMillan TAC-338A Scharfschützengewehr

Verbundbogen

Season Pass und dessen Inhalte sind auch jeweils einzeln käuflich. Sniper Ghost Warrior 3 wird am 04.04.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Die Limited Edition enthält eine zusätzliche Einzelspielermission, in der man in die Rolle der weiblichen Scharfschützin Lydia schlüpfen darf.