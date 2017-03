Sniper Ghost Warrior 3 – Goldstatus erreicht

Nachdem die Entwicklungsphase von Sniper Ghost Warrior 3 von zahlreichen Verschiebungen geplagt wurde, scheint die Fertigstellung nun gelungen zu sein. CI Games gibt nämlich den Goldstatus der Scharfschützensimulation bekannt. Erst kürzlich berichteten wir von einer erneuten kurzfristigen Verschiebung für weitere Abrundungsarbeiten an dem Titel. Anscheinend hat sich diese Zeit gelohnt, denn mit dem erreichten Goldstatus wird uns eine komplette und vor allem runde Spielerfahrung versprochen.

Erste Eindrücke des Spiels erwiesen sich als durchaus positiv. Wenn die gewonnene Zeit gezielt genutzt wurde, steht uns hier wohl ein gelungenes Spiel bevor. Sniper Ghost Warrior 3 wird also pünktlich und ohne weitere Verschiebungen an dem bekannten Releasetermin erscheinen. Damit ist das Spiel ab dem 25.04.2017 für den PC, die PS4 und Xbox One erhältlich, sowohl in einer Standard als auch einer Season Pass Edition.