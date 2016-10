Fans des tödlichen Scharfschützen müssen jetzt stark bleiben. Sniper Ghost Warrior 3 wird leider erneut verschoben.

Nachdem CI Games nach den letzten Testphasen und Anspielevents durchwegs positives Feedback erhalten haben, ist das Team bemüht die versprochene Spielerfahrung wie gewünscht zu überbringen. Deshalb wird der Release um einige Monate nach hinten gelegt, da die weitere Zeit für Feinarbeiten notwendig ist.

Sniper Ghost Warrior 3 erscheint also am 04.04.2017 für PC, PS4 und Xbox One.