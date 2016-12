Sniper Elite 4 – Vorbesteller Mission „Zielperson: Der Diktator“

Sniper Elite 4 geht nicht zimperlich an die Geschichte heran: Wer das Spiel vorbestellt, bekommt kostenlos eine Mission Extra. „Zielperson: Der Diktator“ schickt euch zu einer geheimen Station der Nazis, die Hitler just in diesem Moment besucht. Das Ziel sollte also klar sein: Überwindet die Elite Soldaten, dringt in den Komplex ein und bringt den Diktator um die Ecke. Wie diese Station aussieht, seht ihr im Trailer.

Sniper Elite 4 erscheint am 14. Februar 2017 für alle Plattformen.