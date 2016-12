Sniper Elite 4 – Italy 1943 Trailer zur Story

Lieutenant Karl Fairburne kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem er bereits in Berlin und Nordafrika erfolgreich gegen Nazis kämpfte und zwischenzeitlich sogar gegen Zombies antreten musste, verschlägt es den Scharfschützen in Sniper Elite 4 nach Italien. Entwickler Rebellion gibt Spielern in einem neuen Trailer erste Einblicke in die Handlung.

Ziel des Spiel ist es, den italienischen Widerstand im Kampf gegen die Faschisten und Nazis im Land zu unterstützen. Wie auch die Vorgänger wird der vierte Teil der Reihe wieder taktisch anspruchsvolle Action in der Third-Person Perspektive bieten. Auch die X-Ray Kill Cam wird wieder mit von der Partie sein. Zu den Neuerungen des Spiels gehört eine verbesserte künstliche Intelligenz der Gegner, die dadurch noch mehr auf die Aktionen des Spielers reagieren sollen. Gegenüber Sniper Elite 3 sollen die Levels nochmal um einiges größer werden und auch mehr in die Vertikale gehen. Neben der Einzelspieler-Kampagne wird es auch kooperative Missionen und verschiedene Multiplayer-Modi geben.

Sniper Elite 4 führt Spieler ab dem 14.02.2017 auf PlayStation 4, Xbox One und PC nach Italien.