SNES Classic Mini – Wird es auf der E3 angekündigt?

Die kleine Mini-Variante der NES hat eingeschlagen wie eine Bombe und war in kürzester Zeit schon vergriffen. Nach diesem riesigen Erfolg, kam schnell die Vermutung auf, dass bald auch die SNES Classic Mini folgen wird.

Wie Nintendo selbst schon bestätigt hat, wäre eine Mini-Ausgabe zum Super Nintendo Entertainment System durchaus möglich. Offiziell bestätigt oder angekündigt wurde die Mini SNES allerdings noch nicht. Dennoch haben sich immer wieder Gerüchte aufgetan, dass bereits an einem SNES Classic Mini gewerkelt wird unter anderem auch, da das Unternehmen den Markenschutz des SNES-Controllers erneuert hat. Eine offizielle Äußerung seitens Nintendo bleibt bis heute aus.

Nun kommen erneut Hoffnungen auf, dass vielleicht auf der E3 2017 eine Ankündigung zur Mini-Variante folgt. Für die neuen Spekulationen sorgt Microsoft, die in einem Fragebogen das Mini-System erwähnen. Genauer geht es um die Frage, auf was sich die Spieler im Rahmen der E3 2017 am meisten freuen. In der Auflistung der Antwortmöglichkeiten befindet sich die Nintendo SNES Classic Edition, neben der PS4 Pro, der Xbox Scorpio, der Nintendo Switch und neuen Spielankündigungen.

Es ist fraglich ob Microsoft vielleicht schon mehr weiß oder rein vorsorglich, aufgrund vergangener Berichte und Gerüchte die SNES Classic Mini in den Fragebogen mit einbezieht. Um darauf eine Antwort zu erhalten, werden wir uns wohl noch ein paar Tage gedulden müssen, denn spätestens auf der E3, werden wir es erfahren.