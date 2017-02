Snake Pass – Releasedatum bekannt und Gameplay-Video

Wie die Entwickler Sumo Digital in einem kleinen Trailer verkünden, hat der Puzzle-Plattformer Snake Pass ein konkretes Erscheinungsdatum. Zudem wer einen näheren Einblick in das Schlangen-Abenteuer werfen möchte, für den gibt es auch noch ein unten anstehendes Gameplay-Video.

Auch wenn das Gameplay recht simpel wirkt, so soll Snake Pass eure Gehirnzellen ganz schön beanspruchen. Denn sich als Schlange voran zu bewegen ist gar nicht mal so einfach. Ihr schlängelt euch also entlang an Objekten und sammelt verschiedene Items ein und auch Unterwasser gibt es einiges zu erkunden. Insgesamt 15 Level sollen euren Kopf mächtig fordern und euch auf eine Abenteuerreise mit der Schlange Noodles schicken.

Hinzu kommt, dass der Soundtrack des Spiels von Komponist David Wise kommt. Man kann also sicherlich wieder mit einem Ohrenschmaus an Soundtracks rechnen. Falls ihr nicht wissen solltet wer David Wise ist, der werte Herr hat unter anderem die legendären Soundtracks der Donkey Kong Country Reihe.

Erscheinen wird Snake Pass für PC, Xbox One, PS4 und auch auf der Nintendo Switch am 29. März 2017. Somit zählt der Titel zu einen der Launch-Titel für Nintendo Switch.