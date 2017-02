skate 4 – Offizielles Statement von EA

Nachdem das Internet schon die virtuellen Skaterklamotten und ein schickes Board aus dem Schrank geholt hatten, müssen die digitalen Skater nun stark sein: skate 4 wird weder in diesem, noch im nächsten Jahr entwickelt. Das bestätigte heute Nacht Andrew Wilson von Electronic Arts.

Laut einer Quelle von NeoGAF haben Analysten in einer Fragerunde mit Funktionären von EA auch gefragt, was an den Gerüchten zum neuen skate dran sei. Die Antwort von Wilson ist ernüchternd:

„Much to the dismay of the many people that email me on a fairly regular basis, we are not presently making skate 4, and so that will not be in fiscal year 2018.“