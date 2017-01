skate 4 – Ankündigung bei Twitter?

Als ein Fan von Skateboard-Spielen hat man es wahrlich nicht leicht. Während es vor einer gefühlten Ewigkeit einen kleinen Boom gab, verschreckten minderwertige Titel mit großem Namen zuhauf potenzielle Spieler. skate 3 war einer der wenigen Vertreter, der zwar die Spieler und Presse überzeugte, doch finanziell scheinbar leider nicht so erfolgreich war. Die Community sehnt seit Jahren ein skate 4 herbei und könnte den heutigen Tag feiern, da der Senior Manager für Community Engagement bei EA einen verheißungsvollen Tweet in die Welt posaunte.

#skate4. Simple as that. Was es mit dem simplen Tweet auf sich hat, wurde indes nicht verraten. Wir dürfen aber optimistisch sein, dass EA den Fans vielleicht doch endlich Gehör geschenkt hat und uns mit einem vierten Teil des Franchises belohnt. Und falls noch nicht ganz klar sein sollte, dass sich die Community dieses Spiel wirklich wünscht: