Shovel Knight – Kommt für Nintendo Switch

Shovel Knight konnte in der Vergangenheit die Freunde von knackigen Retro-Jump ’n‘ Runs in hohem Maße begeistern. Nun hat Yacht Club Games auf der offiziellen Webseite mitgeteilt, dass der Titel auch für die kommende Konsole Nintendo Switch bereitstehen wird.

Gleichzeitig lässt man verlauten, dass sich die Vertriebsform für das Spiel ändern wird. Bisher war es so, dass sämtliche DLC kostenlos geliefert wurden, wenn man das Hauptspiel besaß. Auf Nintendos neuer Konsole, wie auch zukünftig auf allen anderen Plattformen, werden diese Standalone-Zusatzpacks etwas kosten und einzeln erhältlich sein.

Zu diesem Zweck bekommt Shovel Knight den Untertitel „Shovel of Hope“. Weiterhin existiert die Erweiterung „Plague of Shadows“, sowie die bald erscheinende Kampagne „Specter of Torment“, in welcher wir die Kontrolle über den Specter Knight aus dem Hauptspiel übernehmen dürfen. Darüber hinaus sollen 2017 weitere Inhalte erscheinen.