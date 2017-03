Shiness: The Lightning Kingdom – Hat einen Release-Termin

Das französische JRPG, Shiness: The Lightning Kingdom, hat einen Release-Termin bekommen. Das Erscheinungsdatum wurde im Rahmen eines neuen Trailers angekündigt.

Erstmals wurde das JRPG vor etwa zweieinhalb Jahren als Kickstarter-Kampagne angekündigt und nun hat es endlich den Goldstatus erreicht. Entwickelt wird das Abenteuer mit den pelzigen Protagonisten von dem französischen Studio Enigami. Wer also einen ersten Einblick in das spezielle Abenteuer noch benötigt, der sollte sich den Trailer nicht entgehen lassen.

Erscheinen wird Shiness: The Lightning Kingdom am 18. April 2017 für PS4, Xbox One und PC.