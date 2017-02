Shenmue – HD Remaster soll laut einem britischen Magazin noch 2017 erscheinen

Seit Serienschöpfer Yu Suzuki die Kickstarter Kampagne für Shenmue 3 ins Leben gerufen hat, sind die Fans weltweit aus dem Häuschen. Kein Wunder, wenn man bedenkt das die Spieler über zehn Jahre bangen mussten, ob sie Ryo Hazuki jemals wieder auf seiner Reise begleiten dürfen. Nicht weiter verwunderlich ist es also, dass die Gerüchteküche rund um das Franchise am brodeln ist wie noch nie.

Das britische Magazin Rice Digital behauptet nun das wir noch in diesem Jahr mit einem HD Remaster von Shenmue 1 und 2 rechnen dürfen. Laut eigener Aussage, hätten sie diese Informationen aus einer zuverlässigen Quelle. Sega selbst haben sich hierzu bisher nicht geäußert. Wenn man allerdings an letztes Jahr zurückdenkt, wo die Firma bereits mit der Registrierung einer Shenmue Homepage für aufsehen sorgte, könnte an dem Gerücht tatsächlich etwas dran sein, oder nicht? Was denkt ihr?

Hier habe ich noch ein bisschen wunderschöne Musik für euch: