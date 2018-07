Shenmue 1 & 2 – Release-Termin bereits im August

Ihr habt euch darauf eingestellt, dass ihr in die Neuauflage der Klassiker Shenmue 1 & 2 erst relativ spät dieses Jahr einsteigen könnt? Tja, dann müsst ihr wohl umplanen. Denn scheinbar kommen die Titel bereits nächsten Monat in den Laden.

Das jedenfalls legt das Listing des Xbox Stores nahe. Denn dort kann man das Paket bereits vorbestellen. Als Release-Termin ist der 21. August angegeben. Ja, genau – bereits nächsten Monat!

So könnt ihr noch in diesem Sommer die Geschichte von Shenmue 1 & 2 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC erleben, bevor Shenmue 3 irgendwann in der Zukunft erscheinen wird.