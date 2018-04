Shadow of the Tomb Raider – Erstes Key-Art veröffentlicht

Vor einigen Tagen hat Square Enix und Eidos endlich Shadow of the Tomb Raider mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt. Selbst das Erscheinungsdatum steht schon fest, obwohl es noch gar nicht allzu viele Details zu Lara Crofts neues Abenteuer gibt.

Nun hat Square Enix über Twitter ein erstes Key-Art zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Das Key-Art präsentiert sich sehr dunkel und düster. Ob der Titel und die Geschichte so düster wird wie das Key-Art vermuten lässt, bleibt abzuwarten, denn mehr Details lieferte Square Enix nicht. Nähere Informationen zum Spiel soll es erst wieder am 27. April in einem Enthüllungs-Event geben. Hier wird man vermutlich endlich mehr über die Handlung erfahren.

Experience Lara Croft's defining moment as she becomes the #TombRaider. Stay tuned for our full reveal event on April 27th. pic.twitter.com/WRvJ7qDSA3 — Tomb Raider (@tombraider) March 30, 2018

Erscheinen soll Shadow of the Tomb Raider am 14. September 2018 für PS4, Xbox One und PC.