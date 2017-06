Shadow of the Tomb Raider – Artworks geleakt?

Ende des vergangenen Jahres machte ein Reddit-User eine kuriose Entdeckung in der U-Bahn, als er auf den Laptop seines Nebenmannes sah. Dieser arbeitete gerade an einer Präsentation zu Shadow of the Tomb Raider. Bis heute bleibt eine offizielle Stellungnahme seitens Square Enix und Crystal Dynamics aus.

Auch eine offizielle Enthüllung des neuen Tomb Raider Ablegers steht noch offen, da auf einen Auftritt auf der E3 2017 verzichtet wurde. Allerdings sind nun neue Artworks aufgetaucht, die abermals den Titel Shadow of the Tomb Raider bestätigen.

Die geleakten Artworks sind auf der Website von Takeoff Creative aufgetaucht. Bei Takeoff Creative handelt es sich um eine Werbefirma für Spiele, die bereits in der Vergangenheit mit Square Enix zusammengearbeitet hatten. Die Internetseite mit den geleakten Artworks wurde derweil entfernt, jedoch hat ein NeoGAF-Nutzer bereits einen Screenshot von der Seite hochgeladen.

Auf den Artwokrs lässt sich Lara Croft mit verschiedenen Waffen erblicken. Neben dem bekannten Pfeil und Bogen sind auch Speere, Macheten und Schwerter zu erkennen. Auch Pyramiden und Lara mit geflochtenen Haaren sind zu sehen.