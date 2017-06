Shadow of the Colossus – PS4-Remaster auf der E3 enthüllt

Zu den Meisterwerken der PlayStation 2-Klassiker zählt Shadow of the Colossus, ein Titel von Fumito Ueda, der auch The Last Guardian und ICO erschaffen hat.

Demnach war es mehr als überraschend, als auf der E3 2017 Leinwand, bei der Sony Konferenz, ein Trailer zu Shadow of the Colossus flackerte. Demnach wird es von dem Titel eine überarbeitete Remaster-Version für PS4 geben. Die grafische Aufwertung, lässt sich im Trailer schon begutachten.

Wesentlich mehr verriet Sony Interactive Entertainment und Bluebyte allerdings nicht. Welche konkreten Neuerungen oder weitere Anpassungen für das Remaster vorgenommen werden, ist noch unklar und bleibt abzuwarten.

Erscheinen soll der Titel 2018 für PS4.