The Sexy Brutale – Character im Trailer vorgestellt

In einem neuen Trailer wird der Charakter Reginald Sixpence, auch bekannt unter dem Namen „Clockwork Baron“, von The Sexy Brutale vorgestellt. Er ist einer der Gäste des Maskenballs im Sexy Brutale Casino.

Der Abend von Reginald Sixpence ist allerdings kein vergnüglicher. Denn er ist ein Opfer der Mordserie, die zu diesem Zeitpunkt im Gange ist. Wenn man seinen Tod nicht mitbekommen haben sollte, hat man trotzdem noch reichlich Gelegenheit dazu. Denn im Spiel erlebt man den Tag à la „Täglich grüßt das Murmeltier“, immer wieder und wieder.

Der Spieler ist gefangen in einem sich immer wiederholenden Zyklus, bei dem nach einander die Gäste des Maskenballs ermordet werden. Eure Aufgabe ist es, den Tod dieser Personen zu verhindern, indem ihr jeden Tag mehr über ihre letzten Aktionen in Erfahrung bringt. Allerdings könnt ihr nicht auf Superhelden Art und Weise einschreiten, in dem ihr den Mörder einfach ausschaltet. Ihr dürft nicht einmal im selben Raum sein, damit die Tat erfolgreich vereitelt werden kann. Es kommt also auf Tricks und euer Geschick an, damit ihr den Gästen ein längeres Leben garantieren könnt.