Serious Sam’s Bogus Detour – Ankündigung für Sommer und erster Trailer veröffentlicht

Serious Sam vom kroatischen Entwicklerstudio Croteam fand als Ego Shooter mit wahnwitzigen Gegnern, weitläufigen Maps und zahlreichen Waffen viele Fans. Seit dem Release des ersten Spiels 2001 wurden über die folgenden Jahre verteilt entweder neue Titel oder Remakes veröffentlicht. Zuletzt machte die Reihe mit einem VR-Titel, Serious Sam VR: The First Encounter, auf sich aufmerksam.

Doch nun hat Publisher Devolver Digital etwas ganz anderes aus dem Serious Sam-Universum zu bieten. In Zusammenarbeit mit Croteam und den schwedischen Indie-Entwicklern Crackshell soll noch diesen Sommer Serious Sam’s Bogus Detour erscheinen. Was einst als Retro-Prototyp geplant war, soll den Witz des ersten Teils mit neuem Gameplay verbinden. Heraus kommt ein Top Down Shooter, der Hotline Miami zum Verwechseln ähnlich sieht.

Es sollen unterschiedliche Maps verfügbar sein, eine Singleplayer Modus sowie ein Online-Multiplayer für zwei bis vier Spieler und zwei Spielmodi: Survival und Versus Mode. Zusätzlich sollen Mods unterstützt werden und der integrierte Map-Editor soll für noch mehr Maps und spielerische Freiheit sorgen.

Serious Sam’s Bogus Detour is an all-new action-adventure in the legendary Serious Sam saga from Hammerwatch developer Crackshell. Battle through beautiful Mediterranean locales, dangerous biological weapons labs and even high-tech moon bases as a one-man wrecking crew or in four-player online cooperative for maximum chaos! Dominate the chaotic Survival and Versus modes or make your own mods, modes, and even total conversions with the include game editor. Serious Sam’s Bogus Detour is the biggest little Serious Sam game ever made!