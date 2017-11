Sepia Go! – Splatoon auf Chinesisch

Manchmal ist es doch wirklich sehr abstrus, wie dreist manche Sachen kopiert werden. Momentan zeigen das die Chinesen am Beispiel von Sepia Go! sehr eindrucksvoll, denn der Titel sieht aus wie eine 1:1-Kopie von Splatoon.

Glaubt ihr nicht? Dann schaut euch folgende Bilder zu dem Mobile Titel an.

This new Chinese Mobile game looks really familiar.

But I can’t quite work out where I’ve seen this before……. pic.twitter.com/ZOfxSgSref

— ZhugeEX (@ZhugeEX) 29. Juni 2016