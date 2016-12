Seasons of Heaven – Teaser-Trailer des Switch-Exklusivtitels

Vor wenigen Tagen wurden schon einige Bilder zu dem Nintendo Switch Exklusivtitel, Seasons of Heaven geleakt. Ein Spiel welches derzeit von Any Art Production entwickelt wird und auf den gleichnamigen Roman von Nico Augusto basiert.

Nun bekommen wir, wie angekündigt, einen ersten kleinen Teaser-Trailer des Titels zu sehen und die Bilder sehen wirklich schick aus und machen Lust auf mehr. Viel Details sind zu dem Titel leider noch nicht bekannt, aber der Trailer ist durchaus vielversprechend. In Seasons of Heaven dreht sich die Geschichte um den kleinen Jungen Yann, der an dem Asperger-Syndrom leidet und mit seiner kleinen Bulldogge Ani auf Reise geht.

Auf nähere Details und konkretere Einblicke ins Spiel müssen wir uns allerdings gar nicht so lange gedulden, denn der Teaser-Trailer kündigt an, dass schon bald ein richtiger Trailer folgen wird. Genauer am 20. Dezember um 6 Uhr unserer Zeit.