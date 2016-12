Seasons of Heaven – Nintendo Switch Exklusivtitel

Schon gestern leakte Laura Kate Dale einige Bilder eines Spiels welches schon bald als Nintendo Switch Exklusivtitel enthüllt werden soll. Schon da gab es erste Vermutungen, dass es sich hierbei um Seasons of Heaven handelt und nun bestätigt auch Gameblog.fr, dass es sich hierbei um besagten Titel handelt.

Switch exclusive, being revealed in Dec, gameplay trailer complete and ready for release. pic.twitter.com/vFjbzNoWZg — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 8. Dezember 2016

Laut Laura Kate Dale soll der Titel noch im Dezember offiziell enthüllt werden und sie hat schließlich in Vergangenheit schon öfter mit ihren Leaks Recht behalten. Bei Seasons of Heaven handelt es sich um einen Titel der auf den gleichnamigen Roman basiert und vom französischen Indie-Entwicklerstudio Any Art Productions entwickelt wird. Zu diesem Studio gehört auch der Autor des Romans, nämlich Nico Augusto, der seit 2013 als Creative Director an Bord ist und ebenfalls auf Twitter Andeutungen zu einer Ankündigung gemacht hat, die noch diese Woche stattfinden soll.

We are going to show someswitch this week. Stay tuned and follow @AnyArtsProd — Nico.A (@NicoWav) 6. Dezember 2016

Bei Seasons of Heaven dreht sich die Geschichte um einen kleinen Jungen, namens Yann. Dieser leidet unter dem Asperger-Syndrom und erkundet die Welt zusammen mit der kleinen Bulldogge Ani. Wir dürfen also sicherlich gespannt sein, denn auf den ersten Bildern sieht der Titel wirklich hübsch und interessant aus.