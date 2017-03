Sea of Thieves – Weitere Alpha

Das Seeabenteuer Sea of Thieves wird von Spielern heiß erwartert, immerhin dürfen wir in dem Spiel gemeinsam mit unseren Freunden Rum trinkend durch die karibischen Gewässer segeln. Hinzu kommt der Cross-Play-Aspekt, sodass Spieler auf PC und Xbox One zusammen in See stechen können.

Anscheinend ist die technische Umsetzung allerdings schwieriger als gedacht, denn nach Verschiebungen, technischen Alpha-Sitzungen und einem weiterhin unbekannten Releasetermin steht nun eine weitere Alpha bereit.

A Technical Alpha play session is on the horizon this weekend! And 23,000 more invitations will be sent tonight, so keep a sharp eye out! pic.twitter.com/CEDEu3faj8

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) March 28, 2017