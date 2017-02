Sea of Thieves – Video präsentiert die Spielwelt

Rare hat ein neues Video zum Piraten-Abenteuer Sea of Thieves veröffentlicht. Es ist derweil das zwölfte Video der Inn-side Story-Reihe und diesmal wird die Spielwelt näher thematisiert.

Im Video erklären Mike Chapman, Lead Designer und Ryan Stevenson, Art Director die abwechslungsreiche Spielwelt. So seht ihr nicht nur wundervolle Sonnenaufgänge über dem Meer oder gar auch mal einen Sturm mit düsteren Wolken aufziehen, sondern erklären die beiden auch wie sich das Ganze eben nicht nur auf die Umgebung sondern auch auf das Gameplay und eure Taktik auswirkt.

Wann ihr euch allerdings selbst in die Seeschlachten werfen könnt ist noch immer unklar. Es ist nur bekannt, dass Sea of Thieves im Laufe des Jahres für PC und Xbox One erscheinen soll.