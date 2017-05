Sea of Thieves – Test der Cross-Play-Funktionalität

Sea of Thieves wird euch beim Release erlauben, gemeinsam mit euren engsten Freunden durch die Karibik zu segeln und dabei allerlei Unfug anzustellen. Als ein Titel im Play Anywhere Programm von Microsoft ist dabei die Frage nach Cross-Play-Funktionalität ein zentraler Kernteil des Spiels. Immerhin baut das Abenteuer auf seinem Coop-Spaß auf. Rare ist bemüht Cross-Play zu ermöglichen und testet diesen aktuell aus.

Sollte die Umsetzung gelingen, können Spieler auf der Xbox One problemlos mit ihren Kumpanen auf dem PC in hohe See stechen. In dem inzwischen neunten Podcast erzählt euch das Entwicklerteam etwas mehr zu den Hintergründen und den Möglichkeiten von Cross-Play.

Ein Releasedatum liegt leider noch nicht vor, wir können aber im Laufe diesen Jahres mit der Veröffentlichung auf Xbox One und PC rechnen.