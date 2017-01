Sea of Thieves – Rare spricht über das Co-Op Gameplay

Der zehnte Teil der sogenannten „Inn-Side-Story“ –Videos von Rare, beschäftigt sich diesmal mit dem Co-Op Gameplay von Sea of Thieves. Im Video reden die beiden Senior Designer Shelley und Andrew Preston über das kooperative Gameplay.

So sagen sie, dass jede einzelne Mechanik darauf aufgebaut wurde um sozial zu sein. Man wollte nicht, dass derjenige am Steuerrad dazu in der Lage ist alleine das Schiff zu segeln, man wollte, dass alle im Team aufeinander angewiesen sind und aufeinander achten müssen. So spielt gerade das Zusammenspiel der Crew eine sehr wichtige und interessante Rolle in Sea of Thieves. Jeder muss zusammen arbeiten und so alle Informationen zusammenzufügen um das Schiff optimal navigieren zu können.

Wann wir selbst in das Piraten-Abenteuer eintauchen dürfen ist noch nicht ganz klar, bisher wird nur von einem Release Anfang 2017 geredet.