Sea of Thieves – PC Technical Alpha an diesem Wochenende

Sea of Thieves begeistert die Xbox-Spieler weltweit bereits seit einigen Monaten mit diversen technischen Alphas, welche zumeist an einem Wochenende stattfanden. An diesem Wochenende ist es endlich soweit und auch die PC-Spieler dürfen erstmals Hand an das Spiel anlegen.

Als Play Anywhere Titel sollte die Crossplay-Funktionalität natürlich ausführlich getestet werden. Bevor die PC-Spieler aber gemeinsam mit ihren Konsolenfreunden an Bord gehen dürfen, gibt es zuerst einmal einen allgemeinen Test, welcher tatsächlich nur auf dem PC stattfinden wird. Für diese erste technische Alpha auf dem PC wurden von Rare 1000 glückliche Spieler ausgewählt, um verschiedene PC-Konfigurationen testen zu können. Während die Alpha inhaltlich den bisherigen Xbox Alphas gleicht, unterscheiden sich die Prioritäten beim Test natürlich entsprechend. Beispielsweise stehen diesmal sinnvolle Tastaturbelegungen und die generelle Bedienung von Tastatur und Maus im Spiel im Vordergrund.

Wer bereits eine Einladung zur Xbox One Alpha erhalten hat, benötigt trotz allem eine erneute Einladung für die PC Alpha. Wann erstmals das Crossplay getestet werden soll, ist bisher nicht bekannt.

Sea of Thieves soll in diesem Jahr für den PC und die Xbox One erscheinen.