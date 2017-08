Sea of Thieves – Neues Gameplay

Sea of Thieves weiß weitehrin zu begeistern. Das Entwicklerteam arbeitet fleißig an der Fertigstellung des Piratenabenteuer, das euch zusammen mit euren Freunden in See stechen lässt. Kontinuierliche Updates, Stellungnahmen des Teams und Developer Diaries teilen uns dabei den aktuellen Stand mit. Das neueste Gameplay-Video präsentiert uns jetzt wieder ein paar Eindrücke zum Spiel.

In „Four Feathers“ suchen ein paar der Entwickler von Rare nach einem Schatz, welcher durch vier Federn markiert ist. Wie spaßig das Ganze sein kann, seht ihr in folgendem Video:

Auch wenn wir weiterhin Einblicke erhalten und das Spiel einen schönen Eindruck macht, gibt es noch keinen Releasetermin für Sea of Thieves. Anscheinend werden wir uns bis frühestens 2018 gedulden müssen, bevor wir die Meere unsicher machen können. Sea of Thieves wird für PC und Xbox One erscheinen.