Sea of Thieves – Neues Entwicklertagebuch

Neben Rum trinken, Schiffe versenken und sich in der Sonne baumeln, wird Sea of Thieves euch natürlich in Schwertkämpfen gegeneinander antreten lassen. Dass in dem Piratenabenteuer dieser Aspekt natürlich besonders ausgearbeitet werden muss, dürfte auf der Hand liegen. In einem neuen Entwicklertagebuch erzählt euch das Team hinter Sea of Thieves etwas mehr über genau diesen Teil des Spiels.

Einen ausführlichen Eindruck zum Spiel von Rare könnt ihr euch natürlich in unserer Preview verschaffen. Leider verbleibt das Spiel aber auch weiterhin ohne Releasetermin, obwohl der Titel vielerorts heiß erwartet wird. Das Coop-Gameplay sowie die Cross-Play-Funktionalität versprechen reichlich Spaß und Unfug mit Freunden. Immerhin können wir noch im Laufe dieses Jahres mit der Veröffentlichung für die Xbox One und den PC rechnen. Sea of Thieves ist Teil des Play-Anywhere-Programms, somit erhaltet ihr beim Kauf einer Version die jeweils andere kostenlos dazu.