Sea of Thieves – Neue Features vorgestellt

Seit wir auf der gamescom 2016 Sea of Thieves gespielt haben, lässt uns der Traum vom Freibeuter Leben nicht mehr los. Wir wollen endlich gemeinsam die Segel hissen um zu morden, plündern und saufen.

Aktuell läuft eine Alpha, zu der nur eine begrenzte Anzahl an Spielern Zugang hat. Diese Spieler dürfen sich nun über ein neues Update freuen, was neue Features in das Piratenleben bringt.

Um selbst Teil der Alpha zu werden, müsst ihr euch für das Microsoft Insider Programm anmelden. Wann Sea of Thieves genau erscheint, ist noch nicht bekannt.