Sea of Thieves – Gameplay-Video mit Phil Spencer

Rare hat ein neues Gameplay-Video zum Piratenabenteuer Sea of Thieves veröffentlicht. Die große Besonderheit an dem Video ist, dass nicht nur der Design Director Mike Chapman, Senior Designerin Shelley Preston und Xbox Operations Dave McCarthy zum Controller greifen, sondern auch Microsoft Xbox-Oberhaupt Phil Spencer höchst persönlich Teil der Partie ist.

Zunächst geht das Team auf Erkundungstour einer Insel mithilfe einer Karte, ehe es später auch auf hohe See geht. Auf der Erkundungstour hat es die Mannschaft auch nicht einfach, denn Knochengerüste machen ihnen teils das Leben schwer. Aber seht euch das Gameplay am besten selbst an.

Sea of Thieves wird 2017 für Windows und Xbox One erscheinen. Ein konkretes Erscheinungsdatum steht noch immer aus.