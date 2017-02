Sea of Thieves – Frisches Gameplay an Land gezogen

Arrr ihr Landratten. Kann Sea of Thieves die eingestaubten Spieleschmieden des britischen Entwicklerstudios Rare wieder auf hochglanz polieren? Der Multiplayer Titel hat auf alle Fälle das Potenzial dazu, denn bereits die Eindrücke die wir im Sommer auf der gamescom sammeln konnten waren mehr als Positiv und auch die verschiedenen Gameplay Videos, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben, lassen auf viele Stunden Spaß hoffen. Sofern man Freunde haben sollte, denn für Singleplayer dürfte hier ganz schnell die Luft raus sein.

In einem frischen Gameplay Video, spielen vier der Entwickler eine Runde Sea of Thieves und wollen euch an ihren Raubzügen teilhaben lassen. Was wir zu sehen bekommen? Vorsicht kleiner Spoiler. Eine Menge Wasser, eine Menge Schiffe und sehr viel Spaß.

Holt ihr euch Sea of Thieves? Was sind eure Erwartungen an den Titel? Glaubt ihr, dass eine Langzeitmotivation gegeben sein wird? Schreibt uns eure Gedankengänge gerne in die Kommentare.